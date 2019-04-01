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Ялуторовчане создадут необычные браслеты и узнают о крапивном ткачестве

Общество, 17:14 28 апреля 2019

Ялуторовский музейный комплекс, https://vk.com/yalut72 | Фото: Ялуторовский музейный комплекс, https://vk.com/yalut72

Поучаствовать в мастер-классе "Крапивная мастерская" предлагают жителям и гостям Ялуторовска сотрудники музея "Дом природы".

В рамках выставки "Огонь-трава" посетителям расскажут об истории крапивного ткачества, о процессе сбора и обработки крапивы, технологии прядения крапивной нити. Желающие изготовят оригинальные браслеты.

Для мастер-класса используется сухая крапива, а в процессе сушки это растение теряет свои жгучие свойства, поэтому работать с этим материалом будет легко и безопасно, сообщают в Ялуторовском музейном комплексе.

Место проведения: музей "Дом природы", Ялуторовск, ул. Революции, 54. Мастер-классы продлятся до 29 мая 2019 года, со вторника по воскресенье, с 10 до 18 часов. Стоимость билета: 50 руб. Возрастная категория: 6+.

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# мастер-класс , народные промыслы , Ялуторовский музейный комплекс

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