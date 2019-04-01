Тюменцам предлагают присоединиться к акции #МойГерой72

Колонна Бессмертного полка. Архивное фото admtyumen.ru Колонна Бессмертного полка. Архивное фото admtyumen.ru

Тюменцы могут пронести портреты тех, у кого не осталось родственников. О начале акции #МойГерой72 объявила Молодежная администрация Тюмени.

Главная цель - сохранить память о героях войны, у которых не осталось близких. Как рассказал руководитель Молодежной Администрации Тюмени Артем Харченко, к участию приглашаются все желающие.

"У нас уже есть свыше 100 портретов, которые мы хотим пронести в параде. Нужны добровольцы, те, кто пройдет с портретами героев в рядах Бессмертного полка. У большинства горожан есть свои герои, которых необходимо чтить, поэтому горожане и жители региона могут нести два портрета: свой и солдата, чьи родственники не могут прийти на парад", - пояснил он.

Желающим нужно пройти регистрацию, затем с ними свяжется член Молодежной администрации Тюмени и проинформирует о дальнейших действиях.

"Мы хотим сделать так, чтобы человек, взявший портрет, мог его пронести и в следующем году, и через несколько лет. Мы хотим найти портрету дом. К тому же мы готовы взять портреты тех, у кого не осталось родственников или они по какой-либо причине не могут нести их в Бессмертном полку, - поясняет Артем. - У меня тоже есть портрет героя, который мне передали в прошлом году, я дал слово пронести его, и я пронес! В этом году решил, что сделаю так, чтобы все желающие могли взять на себя ответственность за героев войны".