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Тепло вернется в Тюмень к концу недели

Общество, 11:47 29 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минусовая температура днем продержится в Тюмени в течении суток, до 30 апреля. Во вторник днем синоптики сервиса Gismeteo.ru обещают ноль - минус пять градусов Цельсия в светлое время.

Ночные холода сохранятся вплоть до 2 мая, зато днем в четверг будет солнечно и до плюс десяти градусов.

Первые три дня начавшейся недели пройдут в режиме переменной облачности, утро вторника обещает встретить тюменцев легким снежком, дальнейшие осадки на неделе будут в виде дождя (с 3 по 5 мая).

К воскресенью столбики термометров в областном центре поднимутся днем до плюс 18 градусов Цельсия. Однако сильный порывистый ветер и дождь не дадут насладиться погодой горожанам.

Зато на 9 мая прогноз пока оптимистичен: плюс 19 градусов днем при переменной облачности.

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# ветер , дождь , погода в Тюмени , потепление , снег

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