Главной красавицей Тобольска стала Евгения Дмитриенко

| Фото: из группы "ООО «Аква-сервис» | Тобольск" ВКонтакте | Фото: из группы "ООО «Аква-сервис» | Тобольск" ВКонтакте

Евгения Дмитриенко стала победительницей конкурса "Краса Тобольска". Финал конкурса прошел в ДК "Синтез" 27 апреля, сообщает администрация Тобольска.

Новую красавицу города выбрали в пятый раз. За звание "Краса Тобольска" боролись 12 девушек. Конкурсная тема 2019 года – "История красоты", стиль 50-60-х годов.

В январе конкурсантки начали посещать уроки дефиле, танцев и актерского мастерства, приняли участие в социальных проектах, рекламных кампаниях партнеров мероприятия. На четыре месяца девушки попали в перипетии разножанрового кино или даже сериала.

В финальный день девушки продемонстрировали четыре образа. "Визитную карточку" — маленькое черное платье и туфли на каблуках — финалистки разнообразили платками и перчатками в стиле советского кино. Выход "Танцевальный: Иван Васильевич меняет профессию" девушки представили в спортивных костюмах.

В разделе "Королева бензоколонки" девушки дефилировали на роликах в одежде партнера конкурса — магазина спецодежды. Некоторые из финалисток до конкурса не умели кататься.

Девушки приложили усилия к выходу "Красная дорожка". Они готовили платья к ретро образам: кто-то сам сшивал складки, а кто-то принес на переделку наряд, принадлежавший бабушке.

После дефиле началась коронация. Титул "Улыбка Тобольска" завоевала Нина Клюсова, "Вдохновением Тобольска" стала Варвара Панкина, "Симпатией Тобольска" признана Алина Торопова. "Обаянием Тобольска" жюри назвало Кристину Гутникову, "Грацией Тобольска" Руслану Ковалеву, "Романтичностью Тобольска" Яну Фельцан. Титул "Стиль Тобольска" у Юлии Черной, "Элегантность Тобольска" достался Кристине Суставовой. "Совершенством Тобольска" названа Кристина Тихонова. Титул "Очарование Тобольска" присвоен Валерии Богенчук, "Жемчужиной Тобольска" стала Ирина Сугровская, и, наконец, "Красой Тобольска" признана Евгения Дмитриенко.

Заветную корону и кольцо Евгении вручили генеральный спонсор конкурса, директор ООО "Аква-Сервис" питьевая вода "Никольская" Николай Павлов и обладательница титула "Краса Тобольска – 2018" Анастасия Соколова.

"Я очень счастлива, настроение эпичное, фантастическое. Очень хотелось плакать, когда поняла, что я одна, и остался последний выход. Выход на роликах был сложным, до этого я не умела кататься", — поделилась победительница. Она сказала, что планирует поехать на финал конкурса "Мисс Тюмень" и сдать госэкзамены.

Финалистки конкурса получили в подарок авторские кольца из золота и серебра от тобольского ювелира, члена Союза художников России Анатолия Литвинова. Короны для победительниц в первых трех номинациях изготовила дизайнер Ольга Смычкова.