Семьдесят четыре года назад в ходе Великой Отечественной войны пал Берлин

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2 мая 1945 года был взят Берлин. Это стало завершающим событием Берлинской стратегической наступательной операции, в ходе которой советское командование планировало разгромить основные силы немецких групп армий "Висла" и "Центр", овладеть столицей гитлеровского Третьего рейха, выйти на р. Эльба и соединиться с наступавшими с запада союзниками СССР по антигитлеровской коалиции.

Вермахт создал Берлинский оборонительный район. Обороной города руководил штаб, который привлек для оборонных работ в городе свыше 200 тыс. человек. Фашистский союз молодежи "Гитлерюгенд" формировал отряды для борьбы с танками. Курсанты и обслуживающий персонал всех военных школ были поставлены на защиту города. Из горожан были сформированы почти 200 батальонов фольксштурма (немецкого ополчения), для чего в городе проводилась поголовная мобилизация мужского населения от 15 и до 65 лет включительно. Гарнизон Берлина насчитывал более 200 тыс. человек. В городе были сосредоточены полицейские и эсэсовские части.

К 20 апреля в полосах наступающих фронтов сложились благоприятные условия для взятия Берлина. В штурме города участвовали войска 1-го Белорусского (Маршал Советского Союза Георгий Жуков) и 1-го Украинского (Маршал Советского Союза Иван Конев) фронтов. Им противостояли войска немецких 9-й полевой, 3-й и 4-й танковых армий.

20 апреля в 13 ч 50 мин дальнобойная артиллерия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта первой открыла огонь по Берлину, положив начало штурму столицы Германии.

25 апреля наступавшие войска 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта встретились западнее Берлина в районе Кетцина с частями 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, завершив тем самым окружение Берлина.

Продвижение советских войск было стремительным. В отдельные дни наступления удавалось очистить от врага до 300 кварталов, несмотря на то, что каждую улицу и каждый дом приходилось штурмовать.

В связи с тем, что в период штурма Берлин был окутан дымом, массированное использование бомбардировочной авиации часто затруднялось. Наиболее мощные удары по военным объектам в городе авиация нанесла 25 апреля и 26 апреля. В этих ударах участвовало более 2 тыс. самолетов.

29 апреля начались бои за берлинскую ратушу.

30 апреля 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта начал бои за рейхстаг. В ночь на 1 мая разгорелась яростная борьба внутри здания. Бои шли за каждый этаж, на лестницах и в коридорах происходили рукопашные схватки.

В ночь на 1 мая на куполе поверженного рейхстага взвилось красное Знамя Победы. Его водрузили разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария во главе с заместителем командира батальона по политчасти лейтенантом Алексеем Берестом. Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая, а отдельные группы фашистов, засевшие в подвальных помещениях, продолжали сопротивляться до утра 2 мая.

Штурм рейхстага явился завершающим событием битвы за Берлин. В то время как в горевшем здании шли ожесточенные бои, фюрер Германии Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством в своем подземном бункере.

К 15 часам 2 мая сопротивление немцев в Берлине полностью прекратилось, остатки берлинского гарнизона - 135 тыс. человек - во главе с его командующим генералом артиллерии Гельмутом Вейдлингом сдались в плен.

Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль "За взятие Берлина", которой были награждены более 1 млн. 82 тыс. солдат и офицеров. 187 частям и соединениям Красной армии, наиболее отличившимся при штурме Берлина, присвоено почетное наименование "Берлинские". Более 600 участников штурма удостоены звания Героя Советского Союза.

При подготовке материала использована информация Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации