Около тысячи вожатых будут работать в детских лагерях летом 2019 года

| Фото: parusa-tmn.ru | Фото: parusa-tmn.ru

Около 1 тыс. вожатых будут задействованы в летней оздоровительной кампании в 2019 году в Тюменской области. В течение 2018-2019 учебного года молодые люди проходили профессиональное обучение в областной школе подготовки вожатых по очной форме, а также в формате дистанционного обучения.

Как сообщила на областном семинаре организаторов детского отдыха президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова, новшеством 2019 года стало обучение через интернет с использованием дистанционных технологий, благодаря которому пройти подготовку смогли ребята из муниципальных образований Тюменской области.

"Такой формат обучения дает возможность учиться представителям других регионов и тем самым позволяет расширить географию вожатских кадров. Онлайн-курс разработали преподаватели областной школы подготовки вожатых. По его итогам все участники сдадут квалификационный экзамен, получат свидетельство по специальности "Вожатый" и смогут работать в организациях отдыха детей и их оздоровления Тюменской области", - рассказала Лариса Шилова.

Отметим, всего за 2018 год и первые четыре месяца 2019 года 527 вожатых прошли профессиональное обучение и аттестацию. В мае еще 408 обучающихся сдадут квалификационный экзамен. Таким образом, допуск к работе в детских лагерях могут получить 935 молодых вожатых.

Вожатые могут работать в организациях отдыха и оздоровления детей не только в загородных, но и в пришкольных и других лагерях с дневным пребыванием.

Любовь Голышева