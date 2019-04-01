Получать удовольствие от любимого дела пожелал Сергей Полунин юным артистам балета в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Получать удовольствие от любимого дела и чаще улыбаться - такой совет дал известный артист балета Сергей Полунин на мастер-классе для воспитанников танцевальных студий Тобольска, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" участница занятия Елена Ерина.

По ее словам, обстановка была очень комфортной: "Занятие, как обычный урок, но при этом чувствовалось, что ты занимаешься с профессионалом. Получаешь новые знания, узнаешь нюансы, которые помогут в дальнейшем".

Напомним, Сергей Полунин посетил Тобольск в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел". Знакомство с Тобольском началось с мастер-класса в ДК "Синтез". В завершение мастер-класса Сергей Полунин подписал всем желающим плакаты и сфотографировался с детьми.

"Встречи с детьми заряжают позитивом и вдохновением. Стараюсь перед каждым выступлением давать мастер-класс, обмениваться энергией. Когда ты танцуешь на сцене, ты отдаешь энергию зрителю, а на занятиях происходит живой обмен. Для меня очень ценно видеть глаза детей, которые хотят получить знания, а я им могу в этом помочь", - рассказал Сергей Полунин.

Перед началом спектакля Сергей Полунин и хореограф Владимир Варнава пообщались с журналистами. Артист балета сказал, что через подобные поездки познает Россию.

"Я мало путешествовал по России. Все мои путешествия ограничивались поездками между Москвой и Новосибирском. Для меня страна представляла лишь два этих города. Благодаря такому туру я познаю Россию, чувствую энергетику городов, другую жизнь", - рассказал Сергей Полунин.

В Тобольске известного артиста удивил выпавший в конце апреля снег и... качество воды. "Я приехал из Европы, где сейчас 25 градусов тепла, а здесь еще лежит снег, что меня очень удивило и в то же время обрадовало. А еще в Тобольске мне понравилась чистая вода. Даже в Европе нет такой хорошей воды, как здесь", - уточнил Сергей Полунин.

Хореограф Владимир Варнава говорил больше о технических моментах спектакля. В частности, он рассказал об особенностях небольшой драматической сцены при постановке балета.

"На репетиции мы не испытали больших проблем с адаптацией к сцене. Она не очень большая для балетных прыжков, но постановка легко адаптируется под разные пространства. Зритель будет находиться очень близко. Артисты смогут увидеть их эмоции, заглянуть в глаза", - отметил Владимир Варнава.

Вечер современной хореографии прошел в двух актах. В балете "Видение розы" за основу был взят балет Михаила Фокина, поставленный впервые в 1911 году в Монте-Карло. История о девушке, которая заснула после своего первого в жизни бала и ей приснился призрак розы, пригласивший на танец. В постановке Владимира Варнавы девушка встречается с розой не однажды. Этот запах пронзает всю ее жизнь и остается с ней до конца.

Во втором акте зрители увидели спектакль "SACRÉ", поставленный специально для Сергея Полунина японской танцовщицей и хореографом Юкой Ойши на музыку Игоря Стравинского "Весна священная". Премьера балета состоялась летом 2018 года в швейцарском городе Сент-Моритц, где в последний раз танцевал Вацлав Нижинский. Российскому зрителю постановка была впервые представлена в феврале этого года на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Сергей Полунин, по убеждению Юки Оиши, находит точные собственные выразительные средства для того, чтобы рассказать эту сложную, трагическую историю. Особые артистические данные, эпатажность и независимость Полунина побудили Юку Оиши сделать спектакль о Нижинском именно с ним.

После окончания балета зрители оценили спектакль. Тоболячка Елена Ковальчук восхитилась мастерством танцоров. "Артисты приложили максимум усилий, чтобы передать эмоции движениями, жестами, мимикой - их мастерство восхищает. Отдельного внимания заслуживают музыкальное сопровождение и свет. Когда зритель ловит волну, происходящее переживается совершенно особенно", - подчеркнула Елена Ковальчук.

Евгений Новосёлов