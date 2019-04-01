Тюменский аграрный университет и компания "ДеЛаваль" обсудили возможность сотрудничества

| Фото: www.tsaa.ru | Фото: www.tsaa.ru

Перспективы сотрудничества ГАУ Северного Зауралья и компании "ДеЛаваль" обсудили ректор вуза Елена Бойко и региональный директор предприятия, магистр технических наук Эухенио Менендес на встрече в Тюмени, сообщает учебное заведение.

Среди производителей и переработчиков молочной продукции Тюменской области бренд "ДеЛаваль" известен давно. Во многих хозяйствах стоит оборудование фирмы или используются ее продукты. Существует потребность в подготовке квалифицированных кадров для его обслуживания и грамотной и эффективной эксплуатации техники.

Гости начали знакомство с университетом со здания главного корпуса по ул. Республики,7, затем побывали в студенческом городке университета. Они увидели учебные корпуса и лабораторную базу. Представители компании также пообщались с руководством профильного института.