  • 30 апреля 201930.04.2019вторник
  • USD64,6917
    EUR72,2024
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменский аграрный университет и компания "ДеЛаваль" обсудили возможность сотрудничества

Общество, 12:53 30 апреля 2019

www.tsaa.ru | Фото: www.tsaa.ru

Перспективы сотрудничества ГАУ Северного Зауралья и компании "ДеЛаваль" обсудили ректор вуза Елена Бойко и региональный директор предприятия, магистр технических наук Эухенио Менендес на встрече в Тюмени, сообщает учебное заведение.

Среди производителей и переработчиков молочной продукции Тюменской области бренд "ДеЛаваль" известен давно. Во многих хозяйствах стоит оборудование фирмы или используются ее продукты. Существует потребность в подготовке квалифицированных кадров для его обслуживания и грамотной и эффективной эксплуатации техники.

Гости начали знакомство с университетом со здания главного корпуса по ул. Республики,7, затем побывали в студенческом городке университета. Они увидели учебные корпуса и лабораторную базу. Представители компании также пообщались с руководством профильного института.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГАУ Северного Зауралья , кадры , молочная промышленность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:04 30.04.2019В Utair опровергли сообщения о прекращении деятельности компании
12:53 30.04.2019Тюменский аграрный университет и компания "ДеЛаваль" обсудили возможность сотрудничества
11:58 30.04.2019Тюменские сувениры собрали награды на окружном этапе всероссийского конкурса
11:03 30.04.2019Поездкой в Австрию наградят автора лучшего бумажного самолетика