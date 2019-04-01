Пенсию жителям Тюменской области доставят по праздничному графику

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Доставка пенсий и иных социальных выплат в майские праздничные дни будет осуществляться в соответствии с графиком доставки и с учетом режима работы структурных подразделений "Почты России". Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщила заместитель директора тюменского филиала "Почты России" Ирина Лыжина.

"В Тюмени пенсии доставят согласно установленного графика, - отметила она. - В остальных городах и районах юга области выплата пенсий гражданам за 9 мая будет доставлена досрочно. Дату доставки можно уточнить в почтовом отделении по месту жительства".

Ирина Лыжина сообщила также, что 1 и 9 мая все отделения почтовой связи Тюменской области работать не будут – эти дни объявлены выходными. Во вторник 30 апреля и в среду 8 мая почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на 1 час.

2 и 10 мая отделения Почты России будут работать в соответствии с графиком субботы, а 3 мая – пот режиму работы воскресенья. 4,5, 11 и 12 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Борис Олейник