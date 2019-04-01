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Письма ветеранам доставят ретромашины

Общество, 18:11 29 апреля 2019

Почта России | Фото: Почта России

Более 70 открыток, писем и видеопоздравлений прислали на региональный конкурс "Письмо ветерану", организованного тюменским филиалом Почты России. Праздничные поздравления ветеранам 2 мая доставят на ретромашинах.

"В конкурсе приняли участие дети и подростки до 17 лет из Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Голышманово и поселка Федровский Ханты-Мансийского автономного округа, - сообщает пресс-служба компании. - Семья Елисеевых из Голышманово прислала фундаментальную исследовательскую работу о своих воевавших родственниках "Орден Красной Звезды".

Все работы, по оценке организаторов, уникальны. А победителями стали Мария Игнатьева и Федор Пивченко их тюменского детско-юношеского центра "Фортуна" за творческий подход при изготовлении праздничных открыток ручной работы. Лучшие видеопоздравления подготовили Милена Миллер из Заводоуковска, Яна Косилова из села Новолыбаева Заводоуковского городского округа, начальные классы тюменской гимназии № 16, учащиеся 9 класса Тобольской православной гимназии.

Все участники конкурса получат благодарственные письма организаторов, победителям вручат дипломы. Они смогут лично поздравить тюменских ветеранов с Днем Победы.

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# конкурс , письмо ветерану , Почта России

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