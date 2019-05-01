Более шестисот салютных залпов увидят ишимцы в День Победы

| Фото: пресс-службы администрации Ишима | Фото: пресс-службы администрации Ишима

Мероприятия с участием ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и узников концлагерей, тружеников тыла пройдут в Ишиме в первую декаду мая во всех учреждениях культуры и образовательных учреждениях, микрорайонах и ТОСах города.

Со 2 по 8 мая для ишимцев будет работать выставка "Боевой путь 229-й стрелковой дивизии", организованная музейным комплексом.

5 мая в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ состоится гала-концерт фестиваля "Цена Победы".

6 мая здесь же пройдет литературно-музыкальная композиция "Три истории о войне".

7 числа будет организована традиционная большая легкоатлетическая эстафета.

8 мая пройдет праздничный концерт "Весна на клавишах Победы" в детской школе искусств и эстрадно-цирковой концерт "А значит, нам нужна одна Победа…" в цирковой студии "Мечта".

9 мая во всех храмах Ишима состоятся поминальные богослужения. В 11 часов на ул. Ленина для ветеранов и жителей города начнется литературно-музыкальная композиция "Этот день Победы". Она объединит военные сцены, расскажет о судьбах детей и вдов, о роли искусства в годы войны.

Парад и праздничное прохождение перед ветеранами начнется в 11 часов 45 минут на площади на ул. Ленина. В нем примут участие представители силовых ведомств, кадеты, работники предприятий и организаций города. В транспортную колонну включены гужевые повозки, ретро-автомобили, байкеры, автотранспорт ДОСААФ.

Торжественный митинг на Соборной площади начнется в 12 часов 30 минут. С 12 часов в городском парке откроются тематические площадки, акции, концертно-развлекательные и конкурсные программы, выставки прикладного творчества. Вечерняя программа стартует в 20 часов. Она объединит концерт "Песня тоже воевала" и акцию "Свеча памяти". Завершится праздничный день фейерверком "Залпы Победы!". В 2019 году будет увеличено количество высотных залпов, всего ишимцы увидят более 600 салютных выстрелов.

Глава Ишима Федор Шишкин поручил коммунальным службам до 1 мая завершить работы по праздничному оформлению города и приведению мемориалов в нормативное состояние, сообщает пресс-служба городской администрации. А также отметил, что в период праздничных мероприятий вопросам безопасности будет уделено особое внимание: "При проведении массовых мероприятий безопасность жителей, их жизнь и здоровье должны быть на первом плане!".

Соб. инф.