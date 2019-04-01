Четыре лесных пожара потушили в Тюменской области

| Фото: Рослесхоз | Фото: Рослесхоз

Четыре лесных пожара ликвидированы в регионе 27 и 28 апреля. По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в Армизонском, Голышмановском, Омутинском и Исетском районах горела трава, были зафиксированы ландшафтные пожары.

Бдительность проявили общественные инспекторы по охране окружающей среды, которые сообщили в управление федерального лесного надзора департамента лесного комплекса Тюменской области о трех возгораниях с помощью специального чата.

С наступлением особого противопожарного режима в муниципальных образованиях области организовано дежурство должностных лиц органов местного самоуправления и патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.

Проводится разъяснительная работа с местными жителями. Так, в пос. Богандинский казаки раздали листовки о противопожарном режиме. Представители департамента лесного комплекса напомнили арендаторам о соблюдения правил пожарной безопасности.

В соответствии с особым противопожарным режимом, гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, разжигать мангалы. Активный отдых на природе рекомендуется планировать на базах отдыха и в парках с оборудованными мангальными зонами.

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима ч. 3 ст. 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 4 до 5 тыс. рубле на граждан; от 20 до 24 тыс. рублей - на должностных лиц; от 300 до 500 тыс. рублей - на юридических лиц.

Ст. 261 УК РФ за уничтожение или повреждение лесов при пожаре предусмотрена ответственность в виде штрафа, обязательных, исправительных либо принудительных работ, а также лишения свободы.

Работодателям граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах, необходимо уведомить лесничих Тюменьлеса о маршрутах следования, времени и месте проведения работ.