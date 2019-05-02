Слет "СоциоДрайв-2019" поможет найти новые форматы и новых партнеров

| Фото: "Подари ребенку праздник" во Вконтакте | Фото: "Подари ребенку праздник" во Вконтакте

Получить новый опыт, завязать партнерские отношения и просто пообщаться с интересными людьми из разных взаимодействующих сфер на большой площадке важно будущим участникам первого слета социальных предпринимателей УФО "СоциоДрайв-2019".

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила руководитель регионального благотворительного общественного движения "Подари ребенку праздник!" Анастасия Левинова, подавшая заявку организаторам в числе первых.

"О слете я узнала из социальных сетей от коллег-общественников. Предложение заинтересовало меня, как и многих, сразу. Мы не так часто встречаемся, тем более в таком широком формате. Это хорошая возможность узнать о новых методах и формах работы в некоммерческом секторе, перенять опыт или наладить партнерские связи, которые помогут в реализации социальных проектов", - рассказала Анастасия Левинова.

Как рассказала инициатор проектов для особых детей "Лыжи мечты" и "Ролики мечты", участие "СоциоДрайв-2019"привлекательно для нее и как для директора молодежного центра "Поколение" Тюменского района: "Это первый слет, который объединит социально ориентированные некоммерческие организации, предпринимателей и представителей муниципальной службы из нескольких регионов. Мне слет важен сразу по обоим направлениям профессиональной деятельности, уверена, что в каждом мне будет чему поучиться на этой площадке".

Напомним, первый слет "СоциоДрайв-2019" Уральского Федерального округа состоится в Тюмени 30 мая. К участию в нем организаторы приглашают представителей бизнес-сообщества, социальных предпринимателей и социально ориентированные НКО, представителей органов власти, общественности, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства.

В программе запланированы тематические блоки "Социальные бренды", "Социальные тренды" и "Социальные драйверы". Участников слета ждут нетворкинг-сессия, панельная дискуссия, кластерная сессия для лидеров социальных проектов, площадка по обмену управленческими решениями. Лучшие практики и технологии будут представлены на выставке "СоциоБРЕНД-2019".

Желающие принять участие в работе слета могут подать заявку для участия в форуме можно на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Ирина Кургузова