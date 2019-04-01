Семьдесят три дома и один многоквартирник построят в Уватском районе

| Фото: архив www.uvatregion.ru | Фото: архив www.uvatregion.ru

73 частных дома и один многоквартирный введут в эксплуатацию в Уватском районе в 2019 году, сообщает администрация муниципального образования.

За первый квартал 2019 года введено 2,2 тыс. кв. метров жилья. Это составляет 21 % от годового плана. Всего в 2019 запланировано ввести в эксплуатацию 73 объекта индивидуального жилищного строительства и один многоквартирный дом в Туртасе по улице Юности Комсомольской. Об этом рассказал начальник управления градостроительной деятельности и муниципального хозяйства Евгений Оборовский.

Добавим, в 2018 году введено 9,9 тыс. кв. метров жилья. Более всего – 3,3 тыс. кв. метров – в Уватском сельском поселении. На втором месте по вводу частных домов находится Туртасское сельское поселение – 2,4 тыс. кв. метров. На третьем – Соровое сельское поселение. Здесь построено 988 квадратов. Однако есть и такие поселения, где строительство в 2018 году не велось. Среди них – Тугаловское и Укинское.