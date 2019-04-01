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В Utair опровергли сообщения о прекращении деятельности компании

Общество, 13:04 30 апреля 2019

фото Utair

Президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков опроверг слухи о прекращении деятельности компании и отметил, что авиакомпания будет совершать все полеты по расписанию, сообщает пресс-служба авиакомпании.

По его словам, компания получает стабильную прибыль от операционной деятельности. "Приостановление обслуживания части долга в декабре 2018 года отразилось на финансовых результатах прошлого года, но на текущую бесперебойность полетов не влияет. В 2019 году Utair меняет график платежей по долгам, чтобы вернуться к положительным финансовым результатам", - сказал Пермяков.

Он также отметил, что компания никогда не делала заявлений о возможности приостановления деятельности. Это фраза из заключения внешнего аудитора, который в соответствии со стандартами аудиторской деятельности обязан сделать такую оговорку в связи с тем, что процесс реструктуризации финансового долга не был завершен на 31 декабря 2018 года.

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# UTair , опровержение

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