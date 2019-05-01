Капитальный ремонт многоквартирников начался в Тюменском районе

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Работы в 277 многоквартирных домах запланированы в рамках краткосрочного плана капремонта в Тюменском районе в 2019 году, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

В ходе реализации краткосрочного плана капремонта 2018-2020 годов в 2019 году запланированы работы в 277 многоквартирных домах, из них по 107 – проектные работы (98 выполнены). В 170 домах пройдут строительно-монтажные работы.

По информации управления ЖКХ, на данный момент заключены договоры на ремонт 81 дома. Уже начаты работы по следующим адресам:

— в селе Каскара, ул. Садовая, д. 23, 27, 35, 39, ул. Ленина, д. 1А, ул. Школьная, д. 11, ул. Механизаторов, д. 10, ул. 67 лет Октября, д. 1А, 2, ул. 9 мая, д. 5, 10;

— п. Новотуринский, д. 8, 9, 19;

— п. Новотарманский, мкр. Новый 30, мкр. Солнечный, д. 19, 15, ул. Сосновая, д. 7, 12;

— п. Винзили, ул. Вокзальная, д. 72, ул. Зеленая, д. 25А, ул. Заводская, д. 22, ул. 60 лет Октября, д. 7, 11, 11А;

— п. Богандинский, ул. Октября, д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15;

— с. Кулаково, пер. Коммунальный, д. 5, 6, 7;

— с. Луговое, ул. Школьная, д. 1, 3, ул. Плодовая, д. 3.