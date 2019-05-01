Ямальские добровольцы приведут в порядок вековой дом

| Фото: из группы "Том Сойер Фест Лабытнанги" ВКонтакте | Фото: из группы "Том Сойер Фест Лабытнанги" ВКонтакте

Дом, построенный в Коми-деревне в 1903 году, восстановят участники фестиваля "Том Сойер Фест" на Ямале. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала координатор "Том Сойер Фест" в Лабытнанги, специалист по учету и хранению фондов краеведческого музея Ингрид Сафронова.

Волонтеры выбрали старейший дом города. Его возвели в 1903 году в Коми-деревне близ священного места народа ханты у Семи лиственниц. По словам добровольцев, это деревянный дом, построенный коми-зырянской семьей переселенцев из Архангельской области.

"В прошлом году в Лабытнанги прошли первые в истории города раскопки, на историческом месте у Семи лиственниц, в Коми-деревне. Раскопки, как и нынешний фестиваль, являются шагами к большой цели — созданию музейно-этнографического комплекса в Коми-деревне. Сейчас мы доделываем смету на материалы. Наш дом, конечно, не такой красавец, как у многих участников "Том Сойер Феста" в других городах. Это простой деревянный дом без особых "завитушек" и деталей. Он прост, его простоту мы и хотим сохранить", — поделилась Ингрид Сафронова.

Напомним, в 2018 году к придуманному в Самаре фестивалю восстановления исторической среды силами волонтеров и спонсоров "Том Сойер Фест" присоединилась и Тюмень. Неравнодушные горожане привели в порядок дом на ул. Пароходской, 24. В 2019 году тюменцы будут восстанавливать бревенчатый дом на ул. Льва Толстого, 50.

Инна Пахомова