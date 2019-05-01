В Викулово откроется лаборатория "Хулиганим по-научному"

| Фото: Викуловский РДК во ВКонтакте | Фото: Викуловский РДК во ВКонтакте

Семейная лаборатория "Хулиганим по-научному" откроется для семейного клуба "Счастливы вместе" 12 мая в 15 часов.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заведующая досуговым отделом Викуловского районного Дома культуры Анастасия Шипачева.

"Гостей праздника встретят два профессора – Пробиркина и Пипеткина, - рассказала она. - Наша лаборатория откроется для участников семейного клуба, это около 30 человек. Программа разработана на основе нехитрых опытов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни".

В начале участников семейной лаборатории ждет разминка. После профессора предложат им приступить к выполнению опытов, которые прописаны на мольбертах.

"Некоторые ингредиенты прописали, как волшебные, - отметила Анастасия Шипачева. - И так как мероприятие носит больше развлекательный характер, поэтому в ход у нас пойдут мыльные пузыри и воздушные шары".

Пробиркина и Пипеткина покажут детям и их родителям способы создания мыльных пузырей. Каждый ребенок может попробовать создать свой мыльный пузырь.

"Мы также расскажем, какие воздушные шары есть у нас в Доме культуры. Каких размеров, форм бывают и раздадим каждому участнику праздника шарики шдм – длинные шарики, которые можно моделировать. И каждый сможет создать свою фигурку, которая будет напоминать участникам нашей лаборатории о празднике", - резюмировала заведующая досуговым отделом Викуловского районного Дома культуры Анастасия Шипачева.

Анжела Лебедева