Третья часть "Фантастических тварей" выйдет в 2021 году

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Выход третьей части фильма "Фантастические твари и где они обитают" запланирован на 12 ноября 2021 года, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

"Warner Bros. гордится тем, что является кинематографическим домом волшебного мира, и взволнована из-за будущего "Фантастических тварей", — говорится в заявлении компании.

Ранее писательница и сценарист Джоан Роулинг пообещала удивить фанатов "Фантастических тварей" новым героем.