На улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени ограничат движение

| Фото: ГУС Тюменской области во ВКонтакте | Фото: ГУС Тюменской области во ВКонтакте

Ограничения движения автомобильного транспорта вводятся на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени с 6 мая по 27 мая, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

C 6 мая по 13 мая будет невозможен сквозной проезд по маршруту от ул. Монтажников на ул. 50 лет ВЛКСМ в сторону ул. Пермякова. Альтернативный проезд – через транспортную развязку на пересечении ул. Республики и 50 лет Октября.

C 14 мая по 20 мая будет невозможен сквозной проезд от ул. Пермякова до ул. Республики. Объезд возможен по маршруту улицы 50 лет ВЛКСМ - Пермякова - Республики.

C 20 мая по 27 мая будет невозможен сквозной проезд по маршруту от ул. Республики по ул. 50 лет ВЛКСМ в сторону ул. Пермякова. Альтернативный проезд по маршруту улицы Республики - Пермякова.

Ограничения связаны с необходимостью монтажа устройств заграждения железнодорожных переездов, которые входят в состав работ по объекту "Строительство транспортной развязки на пересечении железной дороги Москва - Владивосток с ул. Монтажников (Тюмень)".

В Тюмени с 15 мая будет закрыт для движения один из съездов с ул. Монтажников на ул. 50 лет ВЛКСМ. Также автолюбители не смогут проехать с ул. 50 лет ВЛКСМ на ул. Монтажников в сторону ул. Республики