Воспитанники центра "Аванпост" поборются за право ношения беретов

| Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» | Фото: региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

Квалификационные испытания на право ношения беретов пройдут воспитанники центра "Аванпост" 5 мая, сообщает региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

В преддверии Дня Победы квалификационные испытания на право ношения беретов предстоит пройти курсантам специализированных групп добровольной подготовки к военной службе первого года обучения ("Гепард", "Гром", "Монолит", "Штурм").

5 мая они должны будут выполнить комплекс упражнений по функциональному многоборью, преодолеть марш-бросок (5 км) и пройти "полосу разведчика". Начало в 10 часов.

А 4 и 5 мая впервые в 2019 году испытания на право ношения катаного берета пройдут курсанты СГ ДПВС "Щитовик". У них уже была добровольная подготовка к военной службе. Курсанты планируют поступать в высшие военные, ведомственные учебные заведения и дальнейшую службу в органах обеспечения обороны и безопасности государства, в подразделениях специального назначения.

Как отмечают в центре "Аванпост", в отличие от курсантов первого года обучения им предстоит пройти более сложный специализированный двухдневный комплекс испытаний. Сюда входят выполнение упражнений по функциональному многоборью, приемов самообороны, элементов нижней акробатики, демонстрация навыков организации места суточного пребывания, выполнение тактических задач, марш-бросок (10 км) и прохождение "полосы разведчика".

Курсанты, успешно прошедшие испытания, получат заветное право ношения беретов, которые на торжественной церемонии им вручат их наставники - педагоги и инструкторы.