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Тоболяки встретили Первомай праздничным шествием и концертом

Общество, 14:30 01 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Свыше 1 тыс. человек вышли на первомайскую демонстрацию в Тобольске.

В праздничной колонне прошли представители городских предприятий, организаций, учебных заведений и др. Участники шествия прошли по Комсомольскому проспекту от драматического театра до ТРЦ "Жемчужина Сибири".

Среди лозунгов, с которыми шествовали тоболяки, были традиционные призывы — "За достойный труд", "За стабильную зарплату и высокие пенсии", "За здоровое общество" и др.

В ТРЦ "Жемчужина Сибири" состоялись митинг и концерт с участием городских творческих коллективов.

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Евгений Новосёлов

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# первомай , Тобольск

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