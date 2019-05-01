  • 1 мая 20191.05.2019среда
  • USD64,6314
    EUR72,3096
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-западный

Водителям напоминают о реверсивном движении на мосту через реку Большой Салым

Общество, 14:51 01 мая 2019

uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Реверсивное движение со светофорным регулированием организовано на объекте капитального ремонта - на мосту через реку Большой Салым на 580 км (за Салымом). Об этом водителям в связи с большим потоком автомобилей на трассе Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск напоминает ФКУ "Уралуправтодор".

Во избежание пробок водителей просят пользоваться объездом через региональную дорогу "Иртыш" Ханты-Мансийск – Горноправдинск.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дороги , дорожное движение , Уралуправтодор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:11 01.05.2019Тюменские кадеты написали письма солдатам
15:19 01.05.2019Юные тюменцы сделали открытки для ветеранов Великой Отечественной войны
14:51 01.05.2019Водителям напоминают о реверсивном движении на мосту через реку Большой Салым
14:30 01.05.2019Тоболяки встретили Первомай праздничным шествием и концертом