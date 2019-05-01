Водителям напоминают о реверсивном движении на мосту через реку Большой Салым

| Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Реверсивное движение со светофорным регулированием организовано на объекте капитального ремонта - на мосту через реку Большой Салым на 580 км (за Салымом). Об этом водителям в связи с большим потоком автомобилей на трассе Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск напоминает ФКУ "Уралуправтодор".

Во избежание пробок водителей просят пользоваться объездом через региональную дорогу "Иртыш" Ханты-Мансийск – Горноправдинск.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).