Арктический радиозонд совершил "Полет в стратосферу"

| Фото: ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

Высоты 28 тыс. 20 метров достиг радиозонд, запущенный сотрудниками аэрологической станции Салехарда Ямало-Ненецкого ЦГМС — филиала ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС". Организация стала участником флешмоба в рамках 185-летия Гидрометслужбы России, сообщает ИА "Север-пресс".

В день проведения флешмоба на аэрологической станции собралось около пятидесяти человек. Это сотрудники Ямало-Ненецкого ЦГМС и гости, которым впервые показали "кухню" запуска радиозонда.

Пока зонд совершал свой полет, гостям продемонстрировали радиозонды разных поколений, а затем провели экскурсию по метеообъектам.

Температура воздуха в высшей точке полета радиозонда составила -47,7 градуса, минимальная -56,5 градуса зафиксирована на высоте 7750 метров.

Участники флешмоба побывали не только на аэрологической станции, но и прошлись по метеоплощадке, зашли в лабораторию мониторинга по загрязнению поверхностных вод, узнали о программе проведения мониторинга.