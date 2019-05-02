Преподаватели ТИУ представляют опорный вуз французским коллегам

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Представители Тюменского индустриального университета отправились во Францию. С 1 по 6 мая представители кафедры Гуманитарных наук и технологий будут представлять опорный вуз французским коллегам, сообщает ТИУ.

Поездке в Европу предшествовала длительная работа, отметили в вузе. Год назад был заключен договор о сотрудничестве между ТИУ и Образовательной некоммерческой ассоциацией "Центр культуры и познания" во Франции.

В 2018 году профессор, доктор философии университета Париж VIII Винсента Сен-Дени Джамел Бенкрид посетил ТИУ, провел ряд семинаров, встреч и лекций с преподавателями, аспирантами, студентами, магистрантами кафедры Гуманитарных наук и технологий. Представители французской стороны также приняли участие в ежегодных Селивановских чтениях.

В этом году преподаватели кафедры под руководством профессора Любови Шабатуры едут во Францию, чтобы принять участие в трех мероприятиях. Первое — научный коллоквиум на тему: "Диалог культур России и Франции: ментальная история". Второе мероприятие — "Фестиваль русской культуры в департаменте Вар" пройдет в Бриньоле, Тулоне и Сант-Анастази.

Один из докладов преподавателей ТИУ на IX Международной научно-практической конференции "Будущее Франции и России: тренды и результаты цифровой революции в образовании, науке, экономике, территориальном развитии", которая пройдет в Замке Вальроз (Ницца), будет посвящен модели опорного университета на примере Тюменского индустриального университета в условиях цифровизации и его роли в решении проекта "Создание инновационного кластера в сфере компетенций Smart-City, IoT/IIoT и BigData".