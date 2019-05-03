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Россиянам рассказали, чем чревато чрезмерное употребление шашлыка и алкоголя

Общество, 11:06 03 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не есть много шашлыков и не злоупотреблять алкоголем советует россиянам главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Как сообщают РИА Новости, из-за этого могут обостриться хронические заболевания или даже появиться новые, в частности - подагра.

"Если в течение десяти дней есть много белка, то может быть обострение хронических заболеваний и появиться какие-то острые заболевания. Это и подагра, в том числе. Люди могут не знать, что у них такие есть. Но на фоне чрезмерного употребления алкоголя, в том числе красного вина, и мясных блюд может впервые произойти приступ подагры", - пояснила эксперт.

Чтобы не допустить переедания, в рацион нужно включить овощи и ягоды. Запивать шашлык лучше всего водой, так как сладкие напитки увеличивают калорийность блюд.

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# алкоголь , заболевания , майские праздники , шашлык

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