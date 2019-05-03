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Викуловчане похитили у предпринимателя сто шестьдесят килограммов металла

Происшествия, 16:02 03 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 метров сварочного кабеля и 160 кг металла похитили у односельчанина жители Викулово. За это преступление им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщают в УМВД России по Тюменской области, в дежурную часть полиции села Викулово обратился индивидуальный предприниматель из районного села и заявил о краже имущества. Оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу на место происшествия.

Сотрудник уголовного розыска установил картину произошедшего. Так, трое молодых людей проникли на территорию промышленной зоны и похитили 30 метров сварочного кабеля и 160 кг металла. Похищенное имущество сдали в пункт приема металла и использовали вырученные средства на алкоголь и продукты питания. Сумма ущерба заявителю составила около 5 тыс. рублей.

Неработающие фигуранты задержаны и доставлены в отдел полиции. Решения суда злоумышленники ожидают, находясь под подпиской о невыезде.

В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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# Викулово , кража

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