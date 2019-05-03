В новой серии "Простоквашино" почтальон Печкин стал улыбчивым

| Фото: скрин с официального YouTube-канала "Союзмультфильма" | Фото: скрин с официального YouTube-канала "Союзмультфильма"

Четырнадцатая серия мультфильма "Простоквашино" "Доброе молоко", в которой почтальон Печкин становится добрым, стала доступна 3 мая на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма".

В ней Печкин, стараясь исполнить поручение руководства, постоянно улыбается, однако улыбка эта больше напоминает оскал. Тем временем Дядя Федор, Шарик и Вера Павловна занимаются лечением приболевшей Тамы-Тамы, а Матроскин обеспокоен плохими продажами молока своей фермы.

Режиссером эпизода стала неоднократный лауреат Суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова, сообщают в пресс-службе студии.

Новые серии легендарного советского мультсериала "Союзмультфильм" начал выкладывать весной 2018 года в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал.

В новых сериях пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.