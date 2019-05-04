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Митинг памяти пройдет в Тюмени у памятника Ивану Федюнинскому

Общество, 14:46 04 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Митинг "Памяти героев будь достоин!" состоится в Тюмени у памятника Ивану Федюнинскому 5 мая, сообщает администрация города.

Напомним, наш земляк генерал Иван Иванович Федюнинский был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Его памятник появился в Тюмени благодаря многолетней кропотливой работе Тюменского городского клуба ветеранов.

Участники мероприятия еще раз вспомнят о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, о вкладе наших земляков. Начало митинга в 12 часов.

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# Иван Федюнинский , митинг , память

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