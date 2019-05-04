Митинг памяти пройдет в Тюмени у памятника Ивану Федюнинскому

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Митинг "Памяти героев будь достоин!" состоится в Тюмени у памятника Ивану Федюнинскому 5 мая, сообщает администрация города.

Напомним, наш земляк генерал Иван Иванович Федюнинский был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Его памятник появился в Тюмени благодаря многолетней кропотливой работе Тюменского городского клуба ветеранов.

Участники мероприятия еще раз вспомнят о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, о вкладе наших земляков. Начало митинга в 12 часов.