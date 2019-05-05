В Челябинске педиатр выписала лекарство на бланке Минздрава СССР

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР, выписала годовалому ребенку педиатр из Челябинска, сообщает "Лента.ру".

Документ датирован 4 мая 1919 года. Об этом сообщил местный житель Александр Олексюк на своей странице в Facebook.

"Вот что значит — основательность: уже и страны такой нет, а бланки Минздрава СССР — в ходу. Видимо, их напечатали сразу на 30 лет вперед, или на 300", — написал отец ребенка и приложил к посту фото бланка. Его форма была утверждена в 1988 году.

На бланке стояли первые цифры года — "19" вместо "20". Врач дописал последние две цифры текущего года, и в итоге рецепт оказался датирован 1919-м.