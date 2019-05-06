Тюменцы получили спортивный заряд

| Фото: департамента по спорту и молодежной политике | Фото: департамента по спорту и молодежной политике

Зажигательные разминки провели профессиональные тренеры в рамках проекта #СпортивныйЗаряд в экопарке "Затюменский", Гилевской роще и Комсомольском сквере в майские праздники, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Занятия провели тренеры разных фитнес-клубов.

"Очень хорошее, нужное начинание, несущее позитив, отличное настроение и заряд бодрости людям, – отметила инструктор студии танца Red Rose, учитель физической культуры школы № 92, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Екатерина Круклис. – У меня большой опыт работы с разновозрастной аудиторией, поэтому хочется видеть на зарядках население от мала до велика, семьи. Поскольку мы занимаемся танцами, то, конечно, больший упор на разминках делается на танцевальные, плавные движения, гибкость и пластику. Единственное пожелание по дальнейшей реализации проекта – проводить разминку в вечернее время, в период с 17 до 19 часов. Это наиболее эффективное время для такого рода занятий, больше людей, которых можно привлечь".

Проект #СпортивныйЗаряд стартовал в Тюмени в апреле 2019 года. Горожане оценили начинание и высказали пожелания организаторам. Так, по мнению тюменцев, нужно активно информировать жителей города о предстоящих спортивных мероприятиях с помощью радио, социальных сетей, оборудовать место проведения мероприятия баннером, обеспечить громкую связь тренеру и организовать хорошую динамичную музыку.

"Каждое воскресенье я привожу на лыжную базу своих детей на тренировки. Обычно просто жду, а сейчас с огромным удовольствием размялась. В будние дни не всегда получается заниматься фитнесом, поэтому для меня это просто счастье – совместить приятное с полезным. Мое пожелание – чтобы не забрасывали проект, очень нужный, невероятно позитивный", - сказала участница проекта Анна Токмакова.

Департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени постарается учесть все замечания и обратить внимание на пожелания, а также призывает население к активности.

Утренние зарядки в течение лета будут проходить каждый вторник и пятницу в 8 часов 30 минут на площадках по адресам:

- СК "Строймаш" (ул. Мельничная, 1);

- спортивный клуб "Мир борьбы" (ул. Беляева, 33, строение 1);

- Городская площадь (у администрации города Тюмени, ул. Первомайская, 20);

- сквер Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22/2);

- МАУ ДО ДЮЦ "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140-а);

- ЦОП "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1);

- МАУ ДО ДЮСШ "Водник" (ул. Судоремонтная, 2-б).