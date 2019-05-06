Спор в тюменском общежитии перерос в поножовщину
| Фото: УМВД России по Тюменской области
Мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.
Двое мужчин поспорили в коридоре общежития. Тюменцы не смогли определиться каким будет приз победителя спора. Словесный конфликт перерос в драку. Подозреваемый ударил 20-летнего молодого человека ножом в живот. Свидетелями преступления стали соседи, которые обратились в полицию.
Полицейские задержали ранее судимого 34-летнего жителя Тюмени. По данному факту возбуждено уголовное дело.