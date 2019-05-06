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Спор в тюменском общежитии перерос в поножовщину

Происшествия, 17:22 06 мая 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в причинении телесных повреждений, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Двое мужчин поспорили в коридоре общежития. Тюменцы не смогли определиться каким будет приз победителя спора. Словесный конфликт перерос в драку. Подозреваемый ударил 20-летнего молодого человека ножом в живот. Свидетелями преступления стали соседи, которые обратились в полицию.

Полицейские задержали ранее судимого 34-летнего жителя Тюмени. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# общежитие , поножовщина

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