Музей семьи Романовых в Тобольске отметил годовщину

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Около 28 тыс. человек посетили музей семьи императора Николая II с начала работы в апреле 2018 года, сообщает Тобольский музей-заповедник.

Музей распахнул свои двери в мемориальном здании Губернаторского дома для первых посетителей 30 апреля 2018 года. Открытию предшествовала большая работа по реставрации и ремонту здания, благоустройству прилегающей территории. Специально для музея на протяжении многих лет подбирался предметный ряд. Множество уникальных предметов, представленных в экспозиции, поступило на безвозмездной основе в дар от коллекционеров и частных лиц.

За короткий срок музей семьи императора Николая II стал одним из востребованных объектов показа городских и межрегиональных паломнических и культурно-познавательных туров, вошел в федеральную программу "Императорский маршрут". За год сотрудники провели более 1,2 тыс. экскурсий. Почетными гостями музея стали потомки императорского дома и царского окружения, светила современной науки, представители духовенства, известные актеры, писатели, политики и журналисты. Паломники, туристы и ученые едут в Тобольск из России и зарубежья, чтобы погрузиться в атмосферу последнего года жизни царственных страстотерпцев.

Кроме знакомства с основной экспозицией, для гостей проходят музыкальные и театральные вечера, просветительские и культурно-массовые мероприятия, открываются новые сменно-выставочные проекты.