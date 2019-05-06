Торжественное мероприятие, посвященное Победе в Великой Отечественной войне, прошло в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семеро тюменцев отмечены благодарственными письмами губернатора, городской администрации и Тюменской городской думы на торжественном собрании, посвященном 74 -й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Среди награжденных - участники войны и активисты, отличившиеся в патриотическом воспитании молодежи и развитии ветеранского движения в области.

В видеообращении к участникам торжества губернатор Тюменской области Александр Моор выразил признательность ветеранам и труженикам тыла и обратился к молодежи.

"Этот праздник объединяет и вдохновляет нас на новые свершения ради благополучия и процветания страны. Будем достойны подвига старшего поколения, сохраним истинную правду о войне, героизме народа и передадим эту память потомкам", - призвал глава региона.

С поздравлениями с Днем Победы к жителям Тюмени обратился ветеран Великой Отечественной войны, 101-летний Сергей Кочкин. Обладатель нескольких орденов и медалей пожелал землякам мирного неба и выразил надежду на то, что их минуют испытания, выпавшие на долю участников Великой Отечественной войны.

Как рассказала рассказала одна из награжденных, член городского совета ветеранов педагогического труда, учитель школы №48 Клавдия Караульщикова, 9 Мая - особый праздник в ее семье, своим долгом она считает рассказывать ребятам о подвиге солдат во время Великой Отечественной.

"Предстоящий праздник - один из важнейших для моей семьи, отец воевал на фронте, информация о нем в нашей школе расположена на доске почета. Память о защитниках страны нужно сохранять. О них я рассказываю своим ученикам, стараюсь воспитать у них любовь к родине, чувство ответственности, смелость. Тема Великой Отечественной войны ребятам интересна, они с удовольствием участвуют в парадах, зарницах, соревнованиях", -отметила она.

В Тюмени ведется большая работа по сохранению истории - открываются и благоустраиваются новые скверы, памятники, мемориалы, рассказал председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

"Пример тому - событие в сквере Петра Потапова, где мы отмечали трудовой и боевой подвиг наших судостроителей и в их лице отдавали дань всем тюменцам, воевавшим на фронтах и работавших в тылу, - подчеркнул Евгений Заболотный, обращаясь к участникам торжества. - От имени депутатов Тюменской городской думы желаю вам здоровья, счастья и мира. Мы сделаем все возможное, чтобы наш город становился краше и лучше, и таким - цветущим - мы передали его потомкам".

Немало теплых слов на торжественном собрании прозвучало в адрес ветеранов и тружеников тыла от главы Тюмени Руслана Кухарука, первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова.

Для участников торжественного собрания был подготовлен театрализованный концерт с участием вокальных, инструментальных и хореографических коллективов города, а также курсантов ТВВИКУ.

Татьяна Ковалева