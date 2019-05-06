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Соцработникам рассказали об особенностях ухода за пожилыми людьми

Общество, 17:00 06 мая 2019

АНО «Центр «Третий возраст» | Фото: АНО «Центр «Третий возраст»

Более 260 человек прошли обучение рамках образовательных мероприятий проекта "Школа ухода: Развитие и внедрение системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами". В их числе соцработники организаций социального обслуживания региона, которые ухаживают за тяжелобольными и ослабленными пожилыми людьми и инвалидами, сообщает центр "Третий возраст".

На занятиях участники отработали практические навыки ухода за пожилыми больными людьми, изучили особенности питания и личной гигиены пожилых, правила перемещения и транспортировки больного человека с учетом эргономических принципов.

Слушатели приняли участие в психологических тренингах и занятиях по профилактике эмоционального выгорания, по правилам и приемам общения с тяжелобольными пожилыми людьми и их родственниками, по урегулированию конфликтных ситуаций. Пока занятия школы проходят в очном режиме. Однако в ближайшее время планируется организовать их в дистанционной форме.

По словам организаторов, важно не только научить специалиста правильно организовать необходимый уход нуждающемуся человеку, но и обеспечить индивидуальный, личностный подход к каждому.

Подробную информацию о реализации проекта можно получить по телефону 51-70-48 или на официальной странице во ВКонтакте.

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# больные , социальная помощь , социальные работники , уход

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