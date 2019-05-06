Солдаты Победы возвращаются с полей сражений в Тюмень

| Фото: Областной поисковый центр во ВКонтакте | Фото: Областной поисковый центр во ВКонтакте

Останки двух тюменских солдат Великой отечественной войны везут в Тюмень. Прах пропавших без вести красноармейцев передали участникам экспедиции "Забытые герои" Областного поискового центра в Новгородской области 30 апреля.

Михаил Фёдоровича Пузин родился в 1923 году в деревне Чёрный Яр Уватского района. Пропал без вести в 1941 году. Как сообщил руководитель Областного поискового центра Артур Ольховский, останки были найдены в августе 2018 года возле хутора Островской Суровикинского района Волгоградской области вместе с еще семью погибшими. Идентифицировать рядового 811 стрелкового полка удалось по медальону. "Мы нашли родственников – троюродных племянника и племянницу. Они решили захоронить воина на кладбище Демьянского сельского поселения в Уватском районе", - рассказал Артур Ольховский.

Останки Павла Павловича Авдеева, 1915 года рождения, обнаружены в марте 2019 года в Севастополе, в боях за город-герой он и пропал без вести летом 1942 года. Последнее место службы - 9-я бригада морской пехоты. Крымские поисковики обратились за помощью к коллегам из Тюмени. Удалось установить, что мать бойца, призванного Тюменским РВК, проживала в Онохинском сельском совете Тюменского района. Его правнука и племянницу нашли в тот же день. Краснофлотца похоронят на малой родине в Онохино.

Напомним, что в рамках Всероссийского проекта "Дорога домой" в Тюменскую область в 2018 году вернулись семь погибших в Великой отечественной войне солдат. Все они были погребены с подобающими воинскими почестями.

Ирина Кургузова