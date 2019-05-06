Первый укус змеи зафиксирован в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Первый случай укуса змеи зафиксирован в Тюменской области в майские праздники. Пострадала женщина. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"По данным отделения токсикологии ОКБ №1, зафиксирован один случай укуса змеи. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние было не тяжелое, но от дальнейшей госпитализации она отказалась. Ей было рекомендовано амбулаторное наблюдение", — рассказала она.

В случае укуса врачи настоятельно рекомендуют сразу же обращаться в лечебное учреждение и не пытаться самостоятельно устранить последствия.

Инна Пахомова