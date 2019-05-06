  • 6 мая 20196.05.2019понедельник
  • USD64,6314
    EUR72,3096
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер юго-восточный

Первый укус змеи зафиксирован в Тюменской области

Общество, 19:11 06 мая 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Первый случай укуса змеи зафиксирован в Тюменской области в майские праздники. Пострадала женщина. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"По данным отделения токсикологии ОКБ №1, зафиксирован один случай укуса змеи. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние было не тяжелое, но от дальнейшей госпитализации она отказалась. Ей было рекомендовано амбулаторное наблюдение", — рассказала она.

В случае укуса врачи настоятельно рекомендуют сразу же обращаться в лечебное учреждение и не пытаться самостоятельно устранить последствия.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# змеи , медицина , укусы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:15 06.05.2019Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями
19:11 06.05.2019Первый укус змеи зафиксирован в Тюменской области
19:10 06.05.2019Более двух тысяч тобольских подростков будут трудоустроены летом
19:00 06.05.2019Тюменская аэромобильная группировка поможет при тушении пожаров в Курганской области