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В Ишиме пройдет велопробег в честь Дня Победы

Общество, 12:11 09 мая 2019

пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: пресс-службы администрации г. Ишима

Более 100 ишимцев планируют принять участие в велопробеге, посвященном 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войн. Жителей и гостей Ишима приглашают на мероприятие 11 мая к 11 часам к железнодорожному вокзалу.

"Участники акции проедут от железнодорожного вокзала Ишима с остановками-митингами у обелисков павшим воинам и возложением цветов в каждой точке намеченного маршрута. Это села Стрехнино и Плешково. К 15 часам велоколонна вернется в Ишим к Соборной площади, где ее встретят волонтеры из молодежного центра "Развитие". Велопробег завершится митингом памяти и залпами из охолощенных автоматов Калашникова", - рассказал заместитель директора департамента по социальным вопросам по спорту и молодежной политики администрации Ишима Андрей Криушин.

Мероприятие пройдет при поддержке администрации Ишима. Организаторами выступили актив ветеранов ишимского комсомола и ветераны велоспорта города.

Инна Кондрашкина

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# велопробег , День Победы , Ишим

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