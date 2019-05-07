Более двадцати тысяч тюменцев получат выплату ко Дню Победы

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Более 20 тыс. человек - ветераны Великой Отечественной войны, вдовы участников Великой Отечественной войны, а также граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года, дети погибших участников войны - получат единовременную выплату ко Дню Победы, сообщает региональный департамент социального развития.

Денежная выплата производится из областного бюджета. Реализация мер социальной поддержки, установленных для ветеранов войны на федеральном и региональном уровне, осуществляется во всех городах и районах области своевременно, финансирование обеспечено в полном объеме.

Участникам войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей за счет средств областного бюджета установлена дополнительная мера социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 50 % от установленных тарифов с учетом совместно проживающих членов семей, что позволило освободить их от оплаты за жилищно-коммунальные услуги в пределах нормативов.

Труженикам тыла на региональном уровне предусмотрены меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, лекарственному обеспечению, проезду на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения.

Всем ветеранам Великой Отечественной войны за счет средств областного бюджета предоставляются меры социальной поддержки по проезду городским транспортом, автомобильным транспортом пригородного и внутриобластного сообщения.

Все ветераны Великой Отечественной войны и вдовы участников войны ко Дню Победы также получат поздравительные открытки от губернатора Тюменской области А.В. Моора и продуктовые подарки от тюменских производителей. Открытки и подарки всем ветеранам Великой Отечественной войны будут вручены до 7 мая.

Также будет организовано поздравление на дому участников войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших малолетних узников фашистских концлагерей, которые по состоянию здоровья не примут участие в торжественных приемах.

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне для ветеранов организуются ежегодные бесплатные заезды в областной оздоровительный центр "Красная гвоздика". Всего в 2019 году в двухнедельных заездах примут участие 500 ветеранов Великой Отечественной войны.

Все ветераны войны находятся под постоянным патронажем социальных служб и ветеранских общественных организаций. Ежегодно проводятся рейды по обследованию социально- бытовых условий жизни, в течение года осуществляется обследование всех ветеранов, в 2019 г. обследовано 4 тыс. ветеранов, в том числе все участники войны.

При выявлении нуждаемости в оперативном порядке оказывается необходимая помощь. Ветеранам войны, вдовам участников войны за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований предоставляется материальная помощь на ремонт и благоустройство жилых помещений.

Для дополнительной материальной поддержки ветеранов войны при областном Совете ветеранов действует областной благотворительный счет "Благодарение Победителям". За время работы счета дополнительную поддержку получили почти 2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

В настоящее время в Тюменской области проживает около 10 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, в том числе: более 400 участников Великой Отечественной войны; более 8 тыс. тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны; 930 вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны; более 100 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; около 90 граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда".