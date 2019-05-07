Проекты "Квантоград", "Зов тундры" и "Тайна счастья" ждут тюменских школьников летом

| Фото: ДИ "Пионер" | Фото: ДИ "Пионер"

Яркие каникулярные проекты и тематические летние смены готовит для юных тюменцев Дворец творчества и спорта "Пионер". Дети и подростки смогут с пользой провести каникулы, выбрав направление по интересам, сообщает пресс-служба организации.

Летний лагерь с дневным пребыванием "Арт-притяжение" будет работать с 3 до 21 июня. Творческая площадка "Тайна счастья" предназначена для ребят от 7 до 14 лет, мероприятия будут проходить по адресу ул. Челюскинцев, 46. Сюжет смены основан на популярном мультфильме "Тролли".

Подростки в возрасте от 10 до 16 лет найдут интересные занятия на площадке "Квантоград", которая будет сформирована на базе детского технопарка "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а).

Каникулярный проект "Зов тундры" для школьников от 10 до 16 лет организуют на базе Центра туризма и краеведения в две смены: первая пройдет с 17 по 21 июня, вторая – с 24 по 28 июня. Этнолагерь даст возможность детям среднего школьного возраста отдохнуть, оздоровить и закалить свой организм, научиться работать в команде и изучить информацию краеведческого характера в игровой форме.

Ребята от 12 до 17 лет, которые любят шутить и дарить хорошее настроение окружающим, могут поучаствовать в каникулярном проекте "КВН". Смена будет проходить с 3 по 15 июня во Дворце "Пионер" по адресу ул. Челюскинцев, 46. Сформированные команды смогут принять участие в фестивале юниор-лиги КВН в Тюмени, который состоится осенью.

Узнать подробности о каникулярных проектах можно на родительских собраниях, которые пройдут 7, 14, 21, 24, 28 мая. Справки по телефонам: (3452) 29-02-10 (доб. 141), 8-919-944-64-59.