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Тюменские семьи приглашают на Street art fest

Общество, 10:56 07 мая 2019

ТРЦ "Остров" | Фото: ТРЦ "Остров"

Фестиваль уличной живописи Street art fest состоится в тюменском ТРЦ "Остров" 19 мая.

К участию приглашаются творческие семьи от 3 до 5 человек. Команды нарисуют свою семейную картину и получат призы от партнеров. После мероприятия будет организована выставка всех работ участников.

Работы оценит приглашенное компетентное жюри. Перед началом один из экспертов Сергей Иванов на глазах у зрителей сотворит шедевр.

Чтобы зарегистрироваться на фестиваль, узнать об условиях участия и правилах - переходите по ссылке.

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# живопись , стрит-арт , ТРЦ Остров

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