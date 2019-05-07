Тюменские семьи приглашают на Street art fest

| Фото: ТРЦ "Остров" | Фото: ТРЦ "Остров"

Фестиваль уличной живописи Street art fest состоится в тюменском ТРЦ "Остров" 19 мая.

К участию приглашаются творческие семьи от 3 до 5 человек. Команды нарисуют свою семейную картину и получат призы от партнеров. После мероприятия будет организована выставка всех работ участников.

Работы оценит приглашенное компетентное жюри. Перед началом один из экспертов Сергей Иванов на глазах у зрителей сотворит шедевр.

Чтобы зарегистрироваться на фестиваль, узнать об условиях участия и правилах - переходите по ссылке.