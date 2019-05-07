Триста рейдов провели инспекторы в лесах в майские праздники

| Фото: Рослесхоз | Фото: Рослесхоз

284 рейда провели сотрудники федерального лесного надзора Тюменской области в период с 30 апреля по 5 мая. Специалисты выявили девять нарушений, шесть из них касались несоблюдения правил пожарной безопасности в лесах, еще три - ограничения пребывания в лесах. Предотвращен доступ в леса 56 гражданам, сообщает областной департамент лесного комплекса.

Пожароопасный сезон был объявлен в Тюменской области 19 апреля, а с 26 апреля введен особый противопожарный режим. На период его действия тюменцам запрещено посещать леса, разводить костры, проводить пожароопасные работы в границах поселений и городских территорий, дачных кооперативах и на приусадебных участках.

В настоящее время принимаются меры по недопущению возникновения лесных пожаров. Ведется наземное и авиационное патрулирование лесов, противопожарное обустройство лесных территорий, выполнено 97% профилактических выжиганий вдоль федеральных трасс. Пожарные совместно с представителями департамента лесного комплекса проводят подворовые обходы граждан.

В работу по обнаружению лесных пожаров активно включились общественные инспекторы по охране окружающей среды. С началом майских праздников сообщения о задымлении поступали в чат инспекторов ежедневно и оперативно передавались сотрудниками федерального надзора в региональный диспетчерский пункт и в ГУ МЧС.

По состоянию на 6 мая в Тюменской области зарегистрирован 41 лесной пожар на общей площади 720,6 га. Все пожары потушены в первые сутки. Ликвидировано также 85 ландшафтных пожаров.

На период действия особого противопожарного режима в Тюменской области запрещено на посещение лесов гражданами. За нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы в размере от 1 до 5 тыс. рублей для граждан, от 10 до 40 тыс. рублей – для должностных лиц и от 50 до 300 тыс. – для юридических лиц.

Если нарушение правил пожарной безопасности повлекло возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, то штраф составит 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 1 млн рублей для юридических лиц.