Стартовал заочный этап конкурса "Сердце отдаю детям"

| Фото: Дворец "Пионер" | Фото: Дворец "Пионер"

Завершился прием заявок на областной конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям", посвященного празднованию 75-летия Тюменской области. Участниками конкурса стали 15 педагогов из девяти муниципальных образований, сообщает Дворец "Пионер".

С 29 апреля члены жюри приступили к экспертизе представленных на конкурс материалов: визитной карточки и презентации программно-методического комплекта реализуемой дополнительной общеобразовательной программы (общеразвивающей или предпрофессиональной), разработанной конкурсантом.

Оргкомитет размещает видеовизитки конкурсантов в официальной группе мероприятия, где могут проголосовать за понравившуюся визитную карточку все желающие.

Напоминаем, что конкурс проводится в два этапа: заочный с 29 апреля по 20 мая, очный (финал) с 10 по 11 июня.

Победители в конкурсе будут определены по номинациям: техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, социально-педагогическая.