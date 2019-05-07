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Губернатор поздравил работников связи и сотрудников электронных СМИ с праздником

Губернатор, 12:35 07 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Современный мир трудно представить без средств связи и коммуникаций. Они стали неотъемлемой частью повседневности. Это расширяет границы для общения, повышает уровень информированности наших земляков.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников связи, сотрудников электронных средств массовой информации Тюменской области с праздником.

"Использование передовых технологий и оборудования, высокий профессионализм, оперативность, увлеченность и мастерство преданных своему делу специалистов этой сферы позволяет жителям получать качественные услуги связи, находится в курсе всех событий, происходящих в нашем регионе и стране. Уверен, ваша эффективная работа будет и в дальнейшем способствовать развитию и процветанию Тюменской области, а жизнь тюменцев сделает еще более насыщенной, разнообразной и комфортной", — отметил Александр Моор.

Глава региона пожелал успешной реализации планов и замыслов, счастья, здоровья и всего самого доброго.

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# Александр Моор , праздник , СМИ , средства связи

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