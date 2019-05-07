Баскетболисты-ветераны сыграли в Тюмени за Победу
| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени
Мужские и женские команды ветеранов баскетбола из Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Перми, Петропавловска и Челябинской области сразились за кубок Тюмени. Соревнования, посвященные Дню Победы, прошли в ДЮСШ "Прибой", сообщает тюменский департамент по спорту и молодежной политике.
Среди мужских команд победителями стали спортсмены из Екатеринбурга. Тюменские баскетболисты заняли третье место, уступив серебряные медали коллегам из Казахстана.
Среди трех женских команд места распределились следующим образом: на высшую ступень пьедестала поднялись хозяйки турнира, на втором месте женская сборная Перми. Бронзовые медали завоевали представительницы Петропавловска.