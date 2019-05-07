  • 7 мая 20197.05.2019вторник
  • USD65,3350
    EUR73,1099
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер юго-восточный

Баскетболисты-ветераны сыграли в Тюмени за Победу

Спорт, 16:49 07 мая 2019

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Мужские и женские команды ветеранов баскетбола из Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Перми, Петропавловска и Челябинской области сразились за кубок Тюмени. Соревнования, посвященные Дню Победы, прошли в ДЮСШ "Прибой", сообщает тюменский департамент по спорту и молодежной политике.

Среди мужских команд победителями стали спортсмены из Екатеринбурга. Тюменские баскетболисты заняли третье место, уступив серебряные медали коллегам из Казахстана.

Среди трех женских команд места распределились следующим образом: на высшую ступень пьедестала поднялись хозяйки турнира, на втором месте женская сборная Перми. Бронзовые медали завоевали представительницы Петропавловска.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# баскетбол , ветераны , День Победы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 07.05.2019Баскетболисты-ветераны сыграли в Тюмени за Победу
15:31 07.05.2019СБР: выполнены 8 из 12 пунктов восстановления в IBU
12:46 07.05.2019Большая легкоатлетическая эстафета пройдет в Ишиме ко Дню Победы
12:24 07.05.2019Егор Бабенко перешел в стан "Трактора"