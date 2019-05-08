Тюменские собаководы примут участие в праздновании Дня Победы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 30 собаководов и их четвероногих подопечных примут участие в праздничной колонне в Тюмени 9 мая. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал председатель совета клуба служебного собаководства Сергей Попов.

Члены клуба и их четвероногие подопечные принимают участие в праздничном шествии в честь Дня Победы уже много лет. "В этом году, как и всегда, мы пойдем в колонне ДОСААФ, поскольку наш клуб вышел оттуда. Участие в шествии — дело добровольное. Ежегодно заявляются около 25-30 человек с собаками. Присоединяются и члены других клубов. Мы уже десять лет ходим на шествие с собаками", — поделился Сергей Попов.

По словам председателя совета клуба служебного собаководства, своим участием в шествии в честь 9 Мая они хотят напомнить о том, сколько собак было задействовано в Великой Отечественной войне. "Им отведена большая роль. Собаки вытащили много раненых, подтаскивали боеприпасы. Они внесли свою лепту в Победу", — заключил Сергей Попов.

Инна Пахомова