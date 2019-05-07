Степан Киричук: "Диктант победы" подстегнет интерес к изучению истории

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

302 человека написали "Диктант Победы" в тюменской школе № 94. Для участников Всероссийской акции здесь было открыто десять аудиторий.

Депутат Тюменской городской думы Степан Киричук считает, что главное в диктанте - подстегнуть интерес к изучению истории.

"Это не соревнование или олимпиада, где важно набрать максимальное количество баллов, показать, что знаешь лучше. Я не уверен, что сам написал бы этот диктант правильно, хотя на восемь-девять вопросов из десяти вполне бы ответил. Главное другое – зажечь интерес к этому важнейшему перелому в судьбе многих народов. Чем дальше мы от Победы, тем труднее ее представить, осознать ее цену и ценность", - сказал он.

Степан Киричук рассказал, как в детстве в родной Белоруссии облазил все казематы Бресткой крепости. Надпись "Я умираю, но не сдаюсь!", ставшую символом мужества и стойкости он видел задолго до того, как она стала музейным достоянием.

"Моя мама на оккупированной земле, работала на хлебокомбинате. Тайком они, молоденькие девчонки, умудрялись вынести небольшие кусочки хлеба, чтобы спрятать в земле в ближайшей роще для партизан", - поделился он.

Как рассказала одна из учениц 94-й школы Эвелина Комарова, именно личные примеры близких могут подтолкнуть к желанию узнать больше.

"В Великой Отечественной войне воевали мои прадедушка и прабабушка. Ход войны изучают в старших классах, а я заканчиваю восьмой, но мне интересно. Я уже знаю о символах Победы, некоторые события, выучила стихи, посвященные войне", - рассказала девочка.

Первой закончила отвечать на 20 вопросов диктанта и получила диплом участника учитель истории лицея № 81 Ирина Степанова. По ее словам, задания были сложными и интересными.

"Мои шестиклассники вряд ли ответят на большую часть вопросов, а вот старшеклассникам диктант вполне по плечу. Я сомневаюсь в своих ответах про партизанское движение, остановку наступления под Москвой – это исторические нюансы, которые сразу и не вспомнишь, даже если когда-то читал. Диктант понравился построением заданий. В них не сухие вопросы на знание фактов с вариантами ответов, а хорошая вводная информация. Если даже человек не знал ответ, он обязательно заинтересуется и будет искать сведения после диктанта", - сообщила она.

Ирина Кургузова