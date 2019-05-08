8 мая в Тюмени южный ветер сменится на северный
| Фото: ИА "Тюменская линия"
До +29 градусов Цельсия прогреется температура воздуха в Тюмени 8 мая, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают ясную солнечную погоду. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 1-3 метра в секунду с порывами до 7 метров в секунду. К вечеру переменится ветер на северный и северо-восточный.
Атмосферное давление в течение 754-755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 38-72 %.
К ночи ожидается малая геомагнитная буря.
Заход солнца в 20 часов 35 минут. Долгота дня сегодня составит 16 часов 1 минуту.