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  • В Тюмени 28..30 С 1 м/с ветер юго-западный

8 мая в Тюмени южный ветер сменится на северный

Общество, 07:30 08 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До +29 градусов Цельсия прогреется температура воздуха в Тюмени 8 мая, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают ясную солнечную погоду. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 1-3 метра в секунду с порывами до 7 метров в секунду. К вечеру переменится ветер на северный и северо-восточный.

Атмосферное давление в течение 754-755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 38-72 %.

К ночи ожидается малая геомагнитная буря.

Заход солнца в 20 часов 35 минут. Долгота дня сегодня составит 16 часов 1 минуту.

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# ветер , восход , закат , погода , погода в Тюмени , Солнце

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