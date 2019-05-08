Жительница Новгородской области обокрала югорчанку

| Фото: rkn.gov.ru | Фото: rkn.gov.ru

Дистанционное мошенничество раскрыли полицейские Сургутского района, сообщает управление МВД России по Югре.

В ноябре 2018 года в дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району поступило сообщение от жительницы п. Белый Яр 1986 года рождения по факту хищения 20 тыс. рублей.

Заявительница на сайте "Авито" увидела объявление о продаже квартиры по привлекательной цене, созвонившись с продавцом, она перевела задаток, но после этого продавец прекратил связь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Накануне в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена подозреваемая. Ей оказалась жительница Новгородской области 1988 года рождения. Во время организованной командировки полицейские задержали злоумышленницу. Она пояснила, что заранее продумала схему мошенничества для дальнейшего обогащения, похищенные деньги потратила на личные нужды.

Причиненный ущерб потерпевшей возмещен. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.