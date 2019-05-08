Требуются волонтеры на остров Гогланд

| Фото: mk.rgo.ru | Фото: mk.rgo.ru

Конкурс на участие в эколого-просветительском лагере "Восток Финского залива" проводит Русское географическое общество. Дедлайн 13 мая.

Смена пройдет с 10 по 20 июня на о. Гогланд в Ленинградской области.

Главная задача экспедиции - уход за памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО "Геодезическая дуга Струве".

"Геодезическая дуга Струве" – геодезическая сеть из 265 триангуляционных пунктов, заложенная и измеренная с 1816 по 1855 год под руководством Василия Струве. Она протянулась на 2 тыс. 820 км от юга Украины до севера Норвегии и покрывает 1/14 окружности Земли. С ее помощью были определены параметры Земли, форма и размер, а точность измерений была подтверждена в XX веке спутниковыми методами. Сейчас Дуга Струве пересекает 10 стран, а из 265 триангуляционных пунктов хорошо сохранились только 34. Они включены в список охраняемых объектов ЮНЕСКО. В России находится два пункта – "Мякипяллюс" и "Точка Z" на о. Гогланд в Финском заливе, который является связующей точкой между северным и южным звеном геодезической сети. В 1862 году Императорское Русское географическое общество наградило Василия Струве за эту работу своей высшей наградой – Константиновской медалью.

К участию в экспедиции приглашаются мужчины и женщины старше 18 лет, обладающие строительными навыками, а также навыками организации базовой инфраструктуры особо охраняемой природной территории. Приветствуется знание английского языка. Отметим, что волонтерский лагерь "Восток Финского залива" на острове Гогланд станет первым инклюзивным экспедиционным проектом РГО. Участие в работе лагеря возможно при отсутствии прямых противопоказаний по состоянию здоровья после консультации с врачом с приложением к заявке его заключения.

"Эта экспедиция примечательна тем, что при отборе волонтеров мы сняли верхнюю границу возраста участников, а также изменили условия к состоянию здоровья кандидатов, – отметил специалист ЭЦ МО РФ, руководитель проекта Антон Юрманов. – Я считаю, что мотивация и полевой опыт должны быть первоочередными критериями при отборе волонтеров в экспедиции. В прошлом зачастую приходилось отказывать в участии в экспедициях людям с ограниченными возможностями, порой не менее квалифицированным, чем другие кандидаты. Но сейчас, на Гогланде, мы сможем показать, что такие люди, обладающие мотивацией и опытом, займут свое место в команде и не будут ни в чем уступать товарищам".